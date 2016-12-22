Очевидцы сообщили о взрыве возле метро в Киеве двух гранат

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек — его ранило осколком боеприпаса. Также при происшествии полностью сгорел автомобиль Toyota Camry

Фото: Zuma / TASS

На Броварском проспекте в Киеве возле станции метро «Лесная» взорвалось две гранаты, сообщает издание УНН со ссылкой на очевидцев.

Инцидент, по их словам, произошел в ночь на 7 марта. Гранаты, как уточнили собеседники издания, подорвали «двое вооруженных неизвестных». После этого оба они исчезли в направлении города Бровары. В связи с этим в Киеве, как передает «112 Украина», объявлен «план перехват». Движение в направлении Броваров в настоящий момент перекрыто.

В результате происшествия, по информации свидетелей инцидента, ранения получил по меньшей мере один человек.​

Видео: dtp.kiev.ua

«По неизвестным причинам произошел конфликт. В результате неизвестные взорвали две гранаты», — сообщал ранее портал dtp.kiev.ua. Он также опубликовал несколько видео с места случившегося. На кадрах заметно, как посреди дороги стоит машина, из нее вырываются языки пламени.

Видео: dtp.kiev.ua

На второй записи пожар уже потушен, место происшествия перекрыто, там находятся много людей, в том числе сотрудники полиции. Остальные подробности и причины инцидента пока не уточняются.​