В Приморье убийцу 10-летней школьницы приговорили к пожизненному сроку

Суд приговорил жителя Приморского края к пожизненному заключению за изнасилования и убийство 10-летней девочки. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

26-летний мужчина признан судом виновным по 18 эпизодам нарушения половой неприкосновенности детей, а его соучастники — мужчина и женщина — по двум. В частности, в сентябре 2015 года осужденный заманил в селе Лазо 10-летнюю девочку, чтобы та показала ему дорогу к школе. Мужчина отвез ребенка на пустырь, избил и изнасиловал. Затем, чтобы избежать разоблачения, задушил.

Преступление не было раскрыто по горячим следам, однако, несмотря на алиби, следователи разоблачили преступника. В результате выяснилось, что между летом 2015 и весной 2016 года он совершил еще несколько изнасилований несовершеннолетних. Преступник приговорен к пожизненному заключению.Его сообщники получили четыре (мужчина) и три с половиной (женщина) года лишения свободы.

В марте бывший милиционер Евгений Чуплинский получил пожизненное заключение за убийство 19 женщин в Новосибирске с 1998 по 2005 год. Жертвы преступника — женщины от 18 до 31 года — в основном работали в сфере интимных услуг. Убийца заманивал их в свою машину, а потом жестоко убивал. Найти Чуплинского удалось благодаря ДНК-анализу. Для обнаружения преступника потребовалось проверить 5 тыс. мужчин за 10 лет.



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