Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,65 57,13 EUR Нал. 71,14 70,25 USD Бирж. 57,15 -0,11 EUR Бирж. 70,43 -0,04 USD ЦБ. 57,26 -0,50 EUR ЦБ. 70,56 -0,53 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 6869,60 -68,40 MOEX 2270,98 -0,16% RTS 1249,41 +0,19% Brent 69,68 +0,48% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
В Приморье убийцу 10-летней школьницы приговорили к пожизненному сроку
Лента новостей
Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обжаловала арест 06:57, Общество В Приморье убийцу 10-летней школьницы приговорили к пожизненному сроку 06:25, Общество Минобороны отчиталось об успешном испытании новой противоракеты 05:31, Политика Из генконсульства России в Сиэтле вывезли все вещи и документы 04:55, Политика Илон Маск отметил 1 апреля твитами о банкротстве Tesla Motors 04:48, Технологии и медиа Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела над Тихим океаном 04:43, Общество Золотов попросил возбудить дело против сотрудников Росгвардии 04:13, Общество Умер худрук «Театра.Doc» Михаил Угаров 04:10, Общество СМИ узнали о намерении правозащитников посетить Магомедовых в СИЗО 03:37, Общество СМИ назвали основные эпизоды дела братьев Магомедовых 03:16, Политика В Ставропольском крае в ДТП погибли два человека 02:59, Общество В США хакеры похитили данные 5 млн пользователей банковских карт 02:25, Технологии и медиа «Яхту Сталина» переделают в плавучий музей у Парка Горького 02:02, Общество Задержанных участников акций против свалки «Ядрово» отпустили 01:35, Общество Ким Чен Ын побывал на концерте южнокорейских музыкантов в Пхеньяне 01:14, Политика Россия предварительно договорилась о выходе боевиков из Восточной Гуты 01:03, Политика Трамп пригрозил Мексике разрывом соглашения NAFTA из-за наркотрафика 00:41, Экономика Покупатель лотерейного билета в Нью-Джерси выиграл более $520 млн 00:24, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 01 апр, 23:46, РБК и Билайн Входящая в «Сумму» FESCO объяснила сообщения об обысках в офисах компании 01 апр, 23:41, Общество СМИ узнали об идее Минфина повысить налог на рейсы через Москву 01 апр, 23:35, Бизнес Группа стала группировкой: за что арестовали братьев Магомедовых 01 апр, 23:30, Общество СК возбудил дело против главного архитектора Дербента 01 апр, 23:02, Политика Фильм «Аритмия» стал победителем премии «Ника» в пяти главных номинациях 01 апр, 22:34, Общество Постпред России в ОЗХО анонсировал «ясное предложение» по «делу Скрипаля» 01 апр, 22:16, Политика Уходит эпоха: сможет ли Тулеева заменить «варяг» без опыта в политике 01 апр, 21:59, Политика В Башкирии при столкновении поезда с автомобилем погиб человек 01 апр, 21:50, Общество СКА ответил на предложение Манчини позвать на помощь хоккеистов 01 апр, 21:42, Спорт
В Приморье убийцу 10-летней школьницы приговорили к пожизненному сроку
Общество, 06:25
0
В Приморье убийцу 10-летней школьницы приговорили к пожизненному сроку

Суд приговорил жителя Приморского края к пожизненному заключению за изнасилования и убийство 10-летней девочки. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

26-летний мужчина признан судом виновным по 18 эпизодам нарушения половой неприкосновенности детей, а его соучастники — мужчина и женщина — по двум. В частности, в сентябре 2015 года осужденный заманил в селе Лазо 10-летнюю девочку, чтобы та показала ему дорогу к школе. Мужчина отвез ребенка на пустырь, избил и изнасиловал. Затем, чтобы избежать разоблачения, задушил.

Преступление не было раскрыто по горячим следам, однако, несмотря на алиби, следователи разоблачили преступника. В результате выяснилось, что между летом 2015 и весной 2016 года он совершил еще несколько изнасилований несовершеннолетних. Преступник приговорен к пожизненному заключению.Его сообщники получили четыре (мужчина) и три с половиной (женщина) года лишения свободы.

В марте бывший милиционер Евгений Чуплинский получил пожизненное заключение за убийство 19 женщин в Новосибирске с 1998 по 2005 год. Жертвы преступника — женщины от 18 до 31 года — в основном работали в сфере интимных услуг. Убийца заманивал их в свою машину, а потом жестоко убивал. Найти Чуплинского удалось благодаря ДНК-анализу. Для обнаружения преступника потребовалось проверить 5 тыс. мужчин за 10 лет.

Теги: пожизненное заключение , Убийство , несовершеннолетние , изнасилование
Главное
Золотов попросил возбудить дело против сотрудников Росгвардии Общество
Главное
Золотов попросил возбудить дело против сотрудников Росгвардии Общество
СМИ узнали об идее Минфина повысить налог на рейсы через Москву Бизнес
Ким Чен Ын побывал на концерте южнокорейских музыкантов в Пхеньяне Политика
СМИ назвали основные эпизоды дела братьев Магомедовых Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.