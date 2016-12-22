Минобороны показало видео запуска новой ракеты системы ПРО

На записи запечатлены успешные испытания ракеты российской системы противоракетной обороны. Они состоялись на ​полигоне Сары-Шаган в Казахстане

Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало на своем официальном канале в YouTube видеозапись испытания новой ракеты системы ПРО. Запуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, о нем стало известно ранее 12 февраля из материала официального печатного органа военного ведомства — газеты «Красная звезда». В ходе испытаний, как отмечал заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько, ракета «успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью».

На показанных министерством кадрах — пуск новой ракеты с разных ракурсов. Ракета стартует с пусковой площадки, после этого на видео заметны большие клубы дыма. Затем на записи видна траектория полета ракеты, обозначенная следующим за ней дымовым шлейфом.

Видео: Минобороны России

Это уже не первое испытание российской модернизированной противоракеты. Впервые ее тестовый пуск военные провели в ноябре прошлого года.

Ракета, как подчеркивалось тогда в материале «Красной звезды», предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также для предупреждения ракетной атаки и контроля космического пространства.

Основное отличие новейшего комплекса от предшествующих, как уточнял прежде телеканал «Звезда», заключалось в том, что он полностью автоматический. Так, если раньше цель устанавливала автоматика, а команда на запуск давалась вручную, теперь все происходит без участия человека.

В ближайшее время эта ракета, по данным «Красной звезды», должна поступить на вооружение Минобороны.