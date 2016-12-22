Минобороны показало видео запуска новой ракеты системы ПРО

Министерство обороны России опубликовало на своем официальном канале в YouTube видеозапись испытания новой ракеты системы ПРО. Запуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, о нем стало известно ранее 12 февраля из материала официального печатного органа военного ведомства — газеты «Красная звезда». В ходе испытаний, как отмечал заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько, ракета «успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью».
На показанных министерством кадрах — пуск новой ракеты с разных ракурсов. Ракета стартует с пусковой площадки, после этого на видео заметны большие клубы дыма. Затем на записи видна траектория полета ракеты, обозначенная следующим за ней дымовым шлейфом.
Это уже не первое испытание российской модернизированной противоракеты. Впервые ее тестовый пуск военные провели в ноябре прошлого года.
Ракета, как подчеркивалось тогда в материале «Красной звезды», предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также для предупреждения ракетной атаки и контроля космического пространства.
Основное отличие новейшего комплекса от предшествующих, как уточнял прежде телеканал «Звезда», заключалось в том, что он полностью автоматический. Так, если раньше цель устанавливала автоматика, а команда на запуск давалась вручную, теперь все происходит без участия человека.
В ближайшее время эта ракета, по данным «Красной звезды», должна поступить на вооружение Минобороны.