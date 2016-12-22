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Вдове Евтушенко вручили посмертно присужденную поэту премию правительства

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Спасатели вывели 100 человек из общежития в Москве из-за запаха дыма

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В «Зените» рассказали о предупреждении УЕФА за нарушение допинг-контроля

Путин предложил усовершенствовать контроль за противодействием коррупции

Активисты предложили решать мусорный вопрос в Подмосковье на референдумах

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Востриков обнародовал вырезанные кадры из видео начала пожара в Кемерово

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Кемеровчанин Востриков заявил о прощении Цивилева за фразу о пиаре на ЧП

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Пограничники не пустили в Литву тягач из России с радиоактивным грузом

Порошенко заявил о давлении Меркель и Макрона на Путина из-за перемирия

Власти Волоколамска назвали число участников митинга против свалки

В МЧС заявили о некорректной работе пожарной сигнализации в ТЦ в Кемерово

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Посол заявил о подозрениях в причастности Лондона к отравлению Скрипалей

Чемпионат России по футболу. «Уфа» — «Зенит». Онлайн

Глава МИД Германии рассказал об утрате странами Запада доверия к России

На Украине в игорном заведении произошел взрыв

Власти Кузбасса предложили детский технопарк на месте «Зимней вишни»

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В Волоколамске закончился митинг против свалки «Ядрово»

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Восемь граждан Киргизии госпитализированы после ДТП под Рязанью