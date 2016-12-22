Вдове Евтушенко вручили посмертно присужденную поэту премию правительства

Вдове Евгения Евтушенко Марии Новиковой вручили премию правительства в области культуры за собрание сочинений поэта, присужденную ему посмертно. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.
Премию вдове поэта вручил замминистра культуры Александр Журавский в Государственном центральном музее современной истории России, где состоялся вечер памяти Евтушенко, приуроченный к годовщине со дня его смерти. Он подчеркнул, что «поэзия Евтушенко навсегда останется историческим и культурным наследием России».
Евгений Евтушенко умер 1 апреля в США. За день до смерти он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В июле 2017 года ему должно было исполниться 85 лет, юбилей планировали отметить большим фестивалем. Поэт собирался отправиться в гастрольный тур с поэтическими вечерами по городам России, Белоруссии и Казахстана.
Евтушенко является автором более 150 книг. В 1963 году его номинировали на Нобелевскую премию по литературе.