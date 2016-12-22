В «Сумме» заявили о штатном режиме работы всех структур компании

Все структуры группы «Сумма» работают в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
«Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов. Генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде продолжает исполнять свои обязанности и в полном объеме осуществляет оперативное управление», — отмечается в сообщении. В компании добавили, что Маммедзаде, как и совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов, оказывает содействие следственным органам «для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования».
Сотрудники ФСБ 1 апреля провели обыски в Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), которая входит в группу «Сумма». Следственные действия были проведены в рамках дела, возбужденного против Зиявудина Магомедова и его брата, совладельца группы компаний Магомеда Магомедова. В МВД ранее сообщали, что по «делу Магомедовых» обыски прошли в 25 регионах России.
Братьев Магомедовых 31 марта арестовали на два месяца по подозрению в создании преступного сообщества, а также в хищении из бюджета 2,5 млрд руб. Речь идет о семи преступных эпизодах хищения денег из федерального и регионального бюджетов компаниями, которые входят в «Сумму». По информации следствия, значительная часть похищенных средств находится за рубежом на офшорных счетах. Магомедовы своей вины не признали. С решением суда также не согласилась и «Сумма», в группе заявили о намерении его обжаловать.