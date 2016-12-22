На Украине в игорном заведении произошел взрыв
Общество, 16:08
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На Украине в игорном заведении произошел взрыв
В Житомирской области в игорном заведении произошел взрыв, сообщается на сайте областного управления Национальной полиции Украины.
«Предварительно установлено, что в помещении игорного заведения неизвестный оставил в коридоре предмет, около 4:30 [мск он] взорвался», — говорится в сообщении. В полиции отметили, что в это время в одной из комнат находилось четыре человека, никто из них не пострадал.
По предварительным выводам взрывотехников, в помещении могла сработать граната РГД-5. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.