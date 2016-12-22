Глава МИД Испании призвал быть реалистами в отношениях с Россией

В отношениях с Россией стоит придерживаться реалистических позиций и сотрудничать в разрешении глобальных кризисов, таких как сирийский. Об этом глава МИД Испании Альфонсо Дастис заявил в интервью газете El Mundo в ответ на вопрос, представляет ли Россия угрозу.
«Россия является стратегическим партнером и [объектом] стратегической озабоченности. Некоторые ее действия не могут считаться дружественными. Например, действия на востоке Украины и аннексия Крыма. Однако нужно быть реалистами и понимать, что Россия необходима для решения определенных глобальных кризисов, таких как Сирия. Необходимо иметь двойной подход, реагировать и осуждать неприемлемые действия и вместе с тем вести диалог для решения проблем, которые волнуют всех нас», — сказал Дастис.
Начиная с 26 марта ряд стран Евросоюза, в числе которых Испания, а также США, Канада, Украина и другие государства заявили о высылке российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Британская сторона обвиняет Россию в причастности к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта. На высылку иностранных дипломатов из России Москва приняла ответные меры.