Дональд Трамп упрекнул The Washington Post в поддержке ритейлера Amazon

Президент США Дональд Трамп упрекнул в своем сообщении в Twitter газету The Washington Post в поддержке интернет-ритейлера Amazon полной выплаты налогов. Газета принадлежит ритейлеру.

«Лживая The Washington Post используется в качестве лоббиста, поэтому должна зарегистрироваться... Эти махинации с почтовой службой должны прекратиться. Amazon должен начать платить по реальным расценкам и выплачивать налоги сейчас же!» — заявил американский лидер.

«Пока мы обсуждаем эту тему, почтовая служба США теряет в среднем $1,5 млрд за каждую посылку, доставленную для Amazon. В целом эта сумма достигает миллиардов долларов», — добавил президент.

Несколько дней назад Трамп уже заявлял о претензиях к Amazon из-за недоплаты ритейлером налогов. В июле 2017 года президент США обвинил Washington Post ​в публикации фейковых материалов о нем. «Принадлежащая основателю Amazon газета Washington Post сфабриковала факты об окончании крупных, опасных, расточительных выплат мной сирийским повстанцам, которые борются с Асадом», — написал он тогда в своем Twitter.

Генеральный директор Amazon.com Inc. Джеффри Безос заявил, что собирается купить Washington Post в августе 2013 года, сообщалось в пресс-релизе Washington Post Co.