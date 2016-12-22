Трамп обвинил Amazon в недоплате налогов

​​Президент США Дональд Трамп вновь заявил о претензиях к онлайн-ретейлеру Amazon, обвинив компанию в недоплате налогов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я уже говорил о своей озабоченности в связи с Amazon задолго до выборов [президента США в 2016 году]. В отличие от остальных, компания платит мало налогов властям штатов и местным органам управления или не платит их вообще, используют американскую почтовую систему в качестве своего курьера (причиняя огромные потери США) и вытесняет с рынка многие тысячи ретейлеров!» — посетовал президент.

Накануне портал Axios со ссылкой на источник, близкий к Трампу, писал, что президент США допустил изменение налогового режима для Amazon. «Он (Трамп) одержим Amazon», — отметил собеседник портала.

После этого пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила агентству Reuters, что Трамп ​уже много раз говорил, что всегда «стремится создать равные условия для всех предприятий, и Amazon ничем не отличается». Однако, по ее словам, на данный момент конкретные меры в отношении Amazon не рассматриваются.

В августе 2017 года Трамп обвинил Amazon в том, что он лишает американцев рабочих мест.

Компания Amazon была основана в 1994 году. В феврале Amazon впервые обогнал Microsoft по рыночной стоимости и вошел в тройку лидеров, по данным биржи NASDAQ. По итогам торгов 14 февраля рыночная стоимость Amazon составила $702,46 млрд, а Microsoft — $700,56 млрд.