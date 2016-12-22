Южная Корея отправила на поиски своих похищенных моряков военный корабль

Южная Корея направила военный корабль в район около берегов Ганы после того, как трое ее моряков были предположительно похищены в водах этой страны. Об этом сообщили в южнокорейском министерстве иностранных дел, передает Yonhap.



В ведомстве отметили, что рыболовецкое судно с более 40 членами экипажа на борту, среди которых были три гражданина Южной Кореи, было похищено неустановленными пиратами. Инцидент произошел еще в понедельник, 26 марта. После этого, пираты направились в акваторию Нигерии, где они перевели некоторых моряков, в том числе и корейцев, на моторную лодку и скрылись в неизвестном направлении. После этого, в среду, 28 марта, пираты прибыли в порт Темы на восточном побережье Ганы, и отпустили 40 моряков из этой африканской страны.



В МИД Южной Кореи сообщили, что ведомство находится в тесном контакте с Ганой, Нигерией и другими странами, чтобы узнать местонахождение похищенных.



В Минобороны Южной Кореи сообщили, что похитителями моряков были нигерийские пираты. На их поиски отправлен военный корабль Munmu the Great, которых находится в водах Омана. Он прибудет к Гане 16 апреля. В военном ведомстве отметили, что пока пираты не требовали выкупа в обмен на моряков. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал сделать все возможное, чтобы спасти похищенных граждан.