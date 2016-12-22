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США и Южная Корея начали первые после Олимпиады совместные военные учения
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США и Южная Корея начали первые после Олимпиады совместные военные учения
Политика, 05:03
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США и Южная Корея начали первые после Олимпиады совместные военные учения

Вооруженные силы США и Южной Кореи начали совместные военные учения. Об этом сообщил представитель корейского министерства обороны, передает Yonhap.

Всего учения продлятся на протяжении четырех недель. Как отмечает агентство, длительность маневров была сокращена до месяца, потому что в них не будут задействована стратегическая военная техника США, такая как авианосцы и атомные подводные лодки.

Собеседник агентства рассказал, что, в том числе 8 апреля будет проведена тренировка высадки на территории Южной Кореи, в которой будет принимать участие 40,500-тонный многоцелевой десантный корабль американского флота США USS Wasp и  корабль USS Bonhomme Richard такого же класса, на борту которых будут расположены истребили F-35B. Кроме того, 23 апреля планируется провести маневры, в которых примут участие 12,2 тыс. американских военнослужащих.

США и Южная Корея договорились о первых учениях после Олимпиады
Политика


О договоренности между США и Южной Кореей провести первые военные учения после Олимпийских игр в Пхёнчхане стало известно 20 марта. Всего в них примут участие 17 тыс. американских военнослужащих и более 300 тыс. корейских.

В Северной Корее выступают с критикой, когда Южная Корея и СЩА проводят военные учения. Так в Пхеньяне заявили, что примут контрмеры, в случае проведения таких манеров.

Теги: Южная Корея , военные учения , КНДР
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