В США жертвами крушения самодельного самолета стали два человека

В результате крушения самодельного двухместного самолета в американском штате Южная Калифорния погибли два человека. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает Associated Press.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел около города Санта Пола. Самолет упал в менее одного километра от аэропорта этого населенного пункта. Была ясная и солнечная погода. Как сообщает NBC со ссылкой на пожарных, самолет упал на склад. Погибшими были только те, кто находился внутри самолета.



В Федеральной авиационной администрации сообщили, что потерпевшим крушение самолетом был двухместный Van's RV-6. Во время падения он загорелся, отметили в ведомстве. Причина крушения пока неизвестна.