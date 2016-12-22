Следователь заявил о найденном у Магомедова оружии без документов

При обыске у одного из совладельцев группы «Сумма» Магомеда Магомедова нашли боевое оружие без документов. Об этом заявил следователь в Тверском суде Москвы, где избирается мера пресечения в отношении Магомеда и его брата — совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова, подозреваемых в хищениях, передает корреспондент РБК.

«При обыске у Магомеда Магомедова найдено боевое оружие, документы на которое предоставлены не были», — сказал следователь.

Из рапортов следует, что Магомедов располагает незарегистрированным оружием и боеприпасами, однако при обыске у него никакого оружия и боеприпасов не изымалось, заявила адвокат Магомедова Мария Белявская.

Из материалов дела, озвученных на заседании Тверского суда Москвы, Магомедовым вменяют хищение 2,5 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов различными компаниями, которые входят в группу компаний «Сумма». ​Речь идет о семи преступных эпизодах хищения.

Позже суд арестовал Зиявудина и Магомеда Магомедовых на два месяца по подозрению в создании преступного сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд руб. Они подозреваются в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210), мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и растрате (ч. 4 ст. 160). Братья своей вины не признали. Защита просила о смягчении меры пресечения в виде домашнего ареста и предлагала внести залог в размере суммы вменяемых хищений в обоих случаях.

Суд также арестовал третьего фигуранта дела — руководителя строительной компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова. По данным следствия, Максидов в составе преступной организации организовал хищение из бюджета 668,925 млн руб. Ему вменяют создание преступного сообщества или участие в нем с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 159).