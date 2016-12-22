Под Воскресенском активисты перекрыли федеральную трассу

Под Воскресенском группа активистов временно перекрыла движение автотранспорта по федеральной трассе М-5 в знак протеста против строительства мусоросжигательного завода. Об этом сообщил РБК активист инициативной группы Алексей Холкин.

«Жители вышли на трассу, акция началась [утром] в 10 часов. Уже через полчаса прибыла полиция, ФСБ, представители администрации Воскресенского района», — рассказал он.

Движение автотранспорта было восстановлено, после того как группе протестующих пообещали встречу с главой района. «К нам вышли парламентеры из администрации, мы договорились, что [руководитель администрации Воскресенского муниципального района Московской области] Виталий Чехов на грядущей неделе встретится с инициативной группой и у нас наконец состоится диалог», — пояснил активист. Однако сам Виталий Чехов не смог в разговоре с РБК подтвердить факт запланированной встречи с протестующими.

Холкин подчеркнул, что строительство завод начали планировать еще с 2016 года, но запланированная встреча администрации с инициативной группой станет первой в совсем роде за все это время.

На акции полиция никого не задерживала, в результате акции никто не пострадал.

В УМВД по Воскресенскому району Подмосковья РБК подтвердили, что полицейские приезжали на место акции. По данным собеседника РБК, от районного УМВД на месте находились около 30 полицейских.

Ранее о том, что активисты перекрыли федеральную трассу М-5 в районе деревни Степанщино сообщала «Медиазона» со ссылкой на старосту деревни Владимира Силина. По его словам, акция продлилась 40 минут. Полицейские приехали к протестующим, но не стали разгонять акцию. Они попросили местных жителей пропускать машины, и те согласились.

Силин добавил, что у одного из протестующих, Холкина, один из полицейских отнял телефон.

Местная активистка Наталья Самойлова заявила «Ведомостям», что в акции участвовали от 20 до 50 человек. Главная цель акции — не допустить проезда «КамАЗов» с песком к месту строительства мусоросжигательного завода на границе Воскресенского района.

Жители Воскресенского района Московской области в субботу перекрыли Новорязанское шоссе у села Степанщино.



В декабре 2017 года генеральный директор компании АГК-1 («дочки» «РТ-Инвест», подконтрольной «Ростеху») Игорь Тимофеев, слова которого приводило «РИА Новости», заявил, что готова проектная документация по мусоросжигательному заводу вблизи деревни Свистягино Воскресенского района Подмосковья. По его словам, АГК-1 уже подписала договоры аренды для строительства заводов в Воскресенском и Наро-Фоминском районах. Мусоросжигательный завод в Наро-Фоминском районе планируют построить в рамках проекта «Чистая страна» в 5 км от города,​ вблизи деревни Могутово.

Первый раз жители Воскресенского района перекрыли Новорязанское шоссе у села Степанщино в знак протеста против строительства мусоросжигательного завода 11 ноября того же года. Затем акция протеста ​состоялась 25 марта. Алексей Холкин тогда заявил РБК, что строительные работы на площадке ведутся незаконно.