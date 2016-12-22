Пожизненно лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем

В Москве на Ленинградском проспекте сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнюю девушку, которая управляла автомобилем Mercedes, не имея разрешения на вождение транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным полиции, в ночь на 31 марта около 3:00 сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находилась девушка. При проверке водитель не представила инспекторам ДПС свое водительское удостоверение. Проверка по базам данных выявила, что она не имеет права на вождение.

Иномарку отправили на штрафстоянку, а водителя отстранили от управления автомобилем.

Против девушки составлен административный протокол по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, который не имеет на это права).

По данным информированного источника «Интерфакса», задержанной является пожизненно лишенная судом водительских прав стритрейсерша Мара Багдасарян.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах и источник ТАСС в экстренных службах подтверждают, что речь идет о Маре Багдасарян.

Суд пожизненно лишил Мару Багдасарян прав 21 марта 2017 года после того, как у нее обнаружили эпилепсию. Однако и после этого сотрудники ГИБДД неоднократно задерживали девушку за рулем автомобиля.