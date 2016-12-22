Доходы Гройсмана за 2017 год превысили президентские на 1,8 млн руб.

Доходы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2017 год превысили доходы президента страны Петра Порошенко на 800 тыс. гривен (1,8 млн руб.). Доходы председателя правительства составили 17,1 млн гривен (37,2 млн руб.), против 16,3 млн гривен (35,4 млн руб.) украинского лидера за 2017 год (налоговая декларация была опубликована накануне). Соответствующие цифры из декларации Гройсмана приводит пресс-служба правительства Украины.
«Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год», — уточняется в сообщении. В декларации за 2016 год сумма дохода составляла 15,8 млн гривен (34,3 млн руб.).
Доход Гройсмана состоит из зарплаты в премьер-министра — более 435 тыс. гривен (948 тыс. руб.) и доходов от сдачи в аренду недвижимости, приобретенной до 2006 года — 5,1 млн гривен (11,2 млн руб), отчуждения недвижимости (земельного участка) — 8,7 млн гривен (19,1 млн руб.) и доходов от размещения средств на банковских счетах — 2,7 млн гривен (5,9 млн руб.).
Накануне администрация Порошенко опубликовала данные по декларации о его доходах, согласно которым его доход за прошедший год составил 16,3 млн гривен. Годом ранее президент задекларировал доход более чем 12 млн гривен. Таким образом, за год его доход увеличился на 4 млн гривен ($152 тыс.).
РБК писал ранее, что в декларации 2015 года Гройсман (до своего премьерства) указал доход в размере 1,487 млн грн (3,235 млн руб.), четыре земельных участка, две квартиры и два автомобиля (Volkswagen Touareg 2011 выпуска и Land Rover Range Rover 2013 выпуска). Почти весь доход он тогда получил от передачи в аренду имущества.