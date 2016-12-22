Суд арестовал инспектора Госстройнадзора по делу о пожаре в Кемерово

Центральный районный суд Кемерово арестовал начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзали Комкову до 25 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее следствие предъявило Комковой обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, женщина не приняла мер по пресечению деятельности «самовольно возведенного здания» торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово без разрешения на строительство. В результате этого при пожаре в ТЦ погибли 64 человека, включая более 40 детей.
Женщина не признает свою вину, по данным следствия, она также уехала в Москву из Кемерово после начала следственных действий. Кроме того, ее показания расходятся с ранее полученными следователями данными. Следствие настаивало на аресте Комковой, так как она могла скрыться.
До 25 мая также была арестована генеральный директор компании-собственника торгового центра Юлия Богданова. Ее подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Председатель Следственного комитета России 31 марта на встрече с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ пообещал, что следствие установит каждого, чье преступное действие или бездействие привели к жертвам.