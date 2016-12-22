Правительство постановило усилить контроль за оборотом наркотиков

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о совершенствовании контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в России. Документ опубликован на сайте правительства России.

Документ был внесен МВД России. Постановление вносит изменения в ряд нормативных правовых актов с целью совершенствования контроля за оборотом наркотиков.

Так, для усиления контроля за оборотом прекурсора 1-фенил-2-нитропропен исключены требования к концентрации препарата из Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России. Прекурсор дифенилацетонитрил также был перенесен из таблицы III списка IV в таблицу II списка IV Перечня. Еще два прекурсора (фенэтиламин и 1- (2-фенилэтил) -4-анилинопиперидин) внесены в таблицу I списка IV Перечня.

Свободное использование перечисленных прекурсоров физлицами по-прежнему запрещено, постановление также существенно не меняет действующие меры контроля, такие как лицензирование деятельности, государственную монополию на ввоз и вывоз веществ, уголовную ответственность за незаконное использование веществ. Кроме того, постановление позволяет «в законном порядке использовать эти прекурсоры для изготовления лекарственных средств».

Постановление также определяет меры контроля за легальным оборотом ряда веществ, внесенных в национальные перечни подконтрольных веществ Белоруссии, Литвы, Латвии, Германии и Украины.

«Принятые решения позволят привести российские нормативные правовые акты в соответствие с положениями международных актов в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», — указывается в сообщении. Постановление также позволит усилить меры контроля за рядом прекурсоров и тем самым исключить их незаконное использование, а также урегулировать их применение при производстве фармацевтической продукции.

МВД России в марте сообщало, что в 2017 году полицейские обнаружили и пресекли работу более 100 нарколабораторий, также было пресечено более тысячи случаев контрабанды наркотиков.