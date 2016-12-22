МВД за год обнаружило в России более 100 нарколабораторий

В 2017 году полиции удалось обнаружить и пресечь работу более 100 нарколабораторий. Об этом сообщил замглавы Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров, передает «РИА Новости».

«В прошлом году было пресечено более тысячи фактов контрабанды наркотиков, ликвидировано более сотни нарколабораторий», — рассказал Смуров.

При этом Смуров отметил, что особую озабоченность полиции вызывает рост производства в подпольных лабораториях синтетических наркотиков. «Наибольшую обеспокоенность в последние годы вызывает тенденция замещения традиционных наркотиков растительного происхождения на синтетические, которые поступают не только из-за рубежа, но и все больше производятся в условиях подпольных лабораторий на территории страны», — сообщил представитель ведомства.

В качестве примера подобной угрозы он упомянул закрытую в 2017 году нарколабораторию в Ленинградской области. Смуров рассказал, что в ней метамфетамин производился «практически в промышленных масштабах».

В середине февраля МВД сообщило, что самой популярной для рекламы наркотиков социальной сетью в России остается «ВКонтакте». На нее приходится 89% запросов о блокировке, поступающих из Роскомнадзора.