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Австралия выразила сожаление в связи с решением Москвы выслать дипломатов
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Австралия выразила сожаление в связи с решением Москвы выслать дипломатов
Отравление Скрипаля в Британии, 05:57
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Австралия выразила сожаление в связи с решением Москвы выслать дипломатов

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл выразил сожаление в связи с ответным решением Москвы по высылке австралийских дипломатов, сообщает местный телеканал ABC.

Тернбулл подтвердил, что двум австралийским дипломатам было предоставлено семь дней, чтобы покинуть Москву.

«Сотрудники, которые должны быть высланы из посольства Австралии, выполняют свои дипломатические и консульские функции в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях, и нет никаких оснований для этого действия со стороны России», — сказал премьер.

Глава австралийского правительства добавил, что Австралия ранее выслала двух дипломатов из России, которые «работали как разведчики».

Ранее свое сожаление в связи с высылкой дипломатов высказала Франция. Как сообщал французский МИД, такой ответный шаг Москвы «был неудивителен». «Но мы заявляем о своей приверженности и готовности участвовать в конструктивном диалоге с Россией по всем международным вопросам», — добавили в ведомстве.

30 марта МИД России сообщил о высылке дипломатов ряда стран-членов Евросоюза, а также Канады, США и Австралии. Решение Москвы стало ответом на массовую высылку 26 марта российских дипломатов западными странами в связи с «делом Скрипаля».

Теги: высылка дипломатов , Австралия , Москва , Сергей Скрипаль
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