WSJ узнала о решении Трампа заморозить выделенные на Сирию $200 млн

Американский президент Дональд Трамп заморозил выделенные $200 млн на восстановление Сирии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«В четверг Трамп [выступая в Огайо] заявил, что Америка довольно скоро выйдет из Сирии и призвал «других» позаботиться об этом [конфликте в регионе]», — говорится в материале.

По данным источников газеты, Белый дом уже дал распоряжение Госдепу приостановить выделение денежных средств. Решение было принято после того, как президент прочитал сообщение в СМИ об обязательствах Вашингтона по выплате дополнительных $200 млн на восстановление Арабской республики.

​«Слагавший свои полномочия госсекретарь Рекс Тиллерсон пообещал эти деньги в феврале на заседании коалиции в Кувейте, чтобы одержать победу над «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК) », — добавляют источники газеты.

В Пентагоне, по данным издания, уверяли Трампа, что сейчас ИГ потеряла контроль над всей территорией Сирии, за исключением оставшихся 5% земель, однако борьба с террористами на окончательном этапе «зашла в тупик». Однако один из военных чиновников выразил опасения, что паузу террористы могут использовать для перегруппировки и нанесения неожиданного удара по коалиции.

В середине февраля Рекс Тиллерсон предупреждал, что ИГ может усилить позиции за пределами Ирака и Сирии, и потому США намерены выделить $3 млрд на восстановление Ирака и еще $200 млн на стабилизацию районов в Сирии. «Если сообщества в Ираке и Сирии не смогут вернуться к нормальной жизни, мы рискуем вернуть условия, которые позволили бы ИГ захватывать и контролировать огромную территорию», — пояснял госсекретарь.