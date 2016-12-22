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Moody's ухудшило прогноз по рейтингам Coca-Cola
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Moody's ухудшило прогноз по рейтингам Coca-Cola
Бизнес, 30 мар, 23:59
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Moody's ухудшило прогноз по рейтингам Coca-Cola

Рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг Coca-Cola Company на уровне Aa3, краткосрочный — на уровне Prime-1. Об этом говорится в сообщении агентства.

Кроме того, агентство изменило прогноз по рейтингам со стабильного на негативный. В Moody's пояснили, что решение о понижении прогноза принималось исходя из финансовых результатов Coca-Cola за 2017 год.

Ранее The Coca-Cola Company отчиталась о падении чистой прибыли на 80% по сравнению с 2016 годом — до $1,283 млрд. Чистая выручка за 2017 год сократилась на 15% по сравнению с 2016 годом и на 20% — за четвертый квартал 2017 года (до $7,5 млрд). Чистый убыток компании в четвертом квартале 2017 года составил $2,71 млрд в отличие от прибыли $547 млн в четвертом квартале в 2016 году.

Как отмечали представители компании, падение выручки было связано со структурными изменениями, в том числе с тем, что компания отказывается от контроля за предприятиями по производству тары.

Теги: Moody 's , Coca-Cola
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