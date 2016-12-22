Верховный суд отказался пересматривать дело о разделе имущества Потаниных

Верховный суд отказался передавать гражданской коллегии для пересмотра жалобы бывшей жены бизнесмена Владимира Потанина Наталии по делу о разделе имущества. Соответствующие пометки появились в карточке производства на сайте Верховного суда.

Речь идет о трех жалобах. Как сообщает «Коммерсантъ», в них Потанина просит пересмотреть судебные решения, по которым ей отказали в разделе имущества — правах на часть акций «Норильского никеля», «Полюс Золото» и «КМ-Инвест». Бывшая супруга бизнесмена настаивала, что ей положена компенсация около 1 трлн руб.​

Представитель Потаниной Павел Коновалов в разговоре с изданием подтвердил отклонения жалоб и сообщил о намерении продолжать оспаривать отказы, юрист Потанина от комментариев отказался.

В мае 2017 года Пресненский суд Москвы отклонил иск Потаниной к бывшему мужу на 215 млрд руб. В сентябре Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Потанины были женаты 30 лет. Их развод состоялся в 2014 году.