SpaceX запустила ракету с десятью спутниками

Компания SpaceX запустила ракету Falcon c десятью коммуникационными спутниками Iridium Next на борту. Трансляция запуска велась на сайте компании.

Пуск состоялся в 7:13 по тихоокеанскому времени (17:13 мск) из Калифорнии. Через четыре минуты отделилась первая ступень. В этот раз повторно использовалась ступень, летавшая в октябре 2017 года, поэтому восстанавливать ее не планируется.

27 марта тайваньские ученые обвинили SpaceX и ее создателя Илона Маска в появлении дыры в ионосфере. По словам специалистов, ракета Falcon 9, стартовавшая в августе, несла такой легкий груз, что ее старт произошел не по изогнутой траектории, а почти вертикально. При проходе ионосферы она создавала не V-образные ударные волны, а круглые. По словам ученых, пробитая ракетой дыра продержалась более трех часов. Она могла привести к проблемам в работе GPS, однако этого удалось избежать.