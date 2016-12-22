Тайваньские ученые обвинили SpaceX в образовании дыры в ионосфере

Запуск ракеты Falcon 9 в августе 2017 года, сконструированной компанией Space X Илона Маска, привел к образованию дыры в ионосфере. Об этом сообщает Tech Times со ссылкой на исследование ученых из Национального университета Тайваня.

В своей работе ученые рассказали, что вес груза, находившегося на борту ракеты, был настолько невелик, что она была запущена почти по вертикальной траектории вместо традиционной изогнутой, что привело к аномалии.

Ученые пояснили, что Falcon 9 при проходе ионосферы создала круговые ударные волны вместо более типичных V-образных. Кроме того, из двигателя ракеты были выброшены газы, что привело к появлению дыры в плазме ионосферы диаметром 900 км. Ученые отметили, что эти волны стали самыми мощными за всю историю запусков космических ракет. По словам ученых, дыра продержалась более трех часов и могла привести к проблемам в работе GPS, однако этого удалось избежать.

SpaceX регулярно производит запуски ракет, с помощью которых на орбиту выводятся различные спутники. Так, в марте с космодрома Канаверал во Флориде была запущена ракета Falcon 9 с испанским телекоммуникационным спутником Hispasat, а в феврале на орбиту был выведен люксембургский спутник GovSat-1.

Тайваньский спутник Formosat 5 с помощью ракеты-носителя Falcon 9 был отправлен в космос 24 августа прошлого года. Спутник весом 450 кг должен работать на орбите высотой около 720 км в течение пяти лет. В разработке спутника приняли участие более 50 научно-исследовательских групп Тайваня.