США перебросили в Афганистан тысячу военнослужащих

Пентагон перебросил в Афганистан около тысячи новых военнослужащих. Об этом сообщает агентство TOLO News со ссылкой на данные Министерства обороны США.

Прибывшие военнослужащие были распределены по 36 воинским подразделениям. Кроме того, как накануне сообщил Пентагон, в Афганистане было развернуто новое военное соединение — 1-я бригада содействия безопасности, которая будет заниматься подготовкой афганских военнослужащих. Численность соединения в сообщении военного ведомства не разглашается.

TOLO News также приводит слова командующего Корпусом морской пехоты США Роберта Неллера, заявившего о том, что Соединенные Штаты продолжат свое присутствие в Афганистане. Неллер пояснил, что это объясняется желанием избежать «нового 11 сентября». В то же время генерал отметил, что руководство Афганистана должно быть готово к переговорам ради прекращения гражданской войны с участием талибов. «Вы не можете жить в постоянном состоянии войны», — подчеркнул он.

Во вторник, 27 марта, в Ташкенте прошла Международная конференция по безопасности в Афганистане, в которой приняли участие представители Афганистана, России, Турции, Пакистана и других стран. По итогам переговоров была принята декларация с призывом начать переговоры между Кабулом и группировкой «Талибан».