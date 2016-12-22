Устали от войны: как в Ташкенте предложили закончить афганский конфликт

Конфликт в Афганистане усугубляется, представляя угрозу странам СНГ, поэтому на конференции в Ташкенте талибов призвали к переговорам с Кабулом. Условия для диалога появились, однако всем сторонам придется идти на уступки

Сергей Лавров (в центре) на международной конференции по Афганистану (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Афганистан угрожает региону

В Ташкенте во вторник, 27 марта, прошла Международная конференция по безопасности в Афганистане. На мероприятие под названием «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» съехались лидеры стран региона и государств, вовлеченных в афганское урегулирование. Конференцию открыли президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Афганистана Ашраф Гани. Россию на конференции представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Шавкат Мирзиёев в начале конференции подчеркнул, что от ситуации с безопасностью в Афганистане зависит безопасность его страны и всего региона Центральной и Южной Азии. В афганский конфликт, не прекращающийся 40 лет, по словам президента Узбекистана, вовлекаются все новые и новые силы, что привело к его беспрецедентному обострению. «Расширение присутствия в Афганистане международных террористических групп, непрекращающиеся насилие и кровопролитие, наркобизнес — все это говорит о недопустимости игнорирования мировым сообществом ситуации в этой стране», — отметил президент (цитата по сайту МИД Узбекистана).

Министр Лавров указал на то, что обстановка в Афганистане ухудшается. Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) полностью или частично контролирует до половины территории страны, ведет активные боевые действия против правительства, организует диверсии, сказал он. В северных провинциях, граничащих со странами СНГ, расширяется проникновение «Исламского государства» (ИГ; запрещенная в России террористическая группировка), там создаются опорные пункты террористов, что угрожает безопасности России и ее соседей, добавил Лавров.

Итогом встречи стало принятие декларации с призывом начать переговоры между Кабулом и группировкой «Талибан». В ней участники призвали Кабул и «Талибан» как можно скорее начать прямые переговоры без каких-либо предварительных условий, а также отказаться от любых форм насилия и терроризма, об этом рассказали министры иностранных дел Узбекистана и Афганистана Абдулазиз Камилов и Салахуддин Раббани.​ ​​​Мирзиёев заявил о готовности Ташкента выступить посредником в переговорах между «Талибаном» и Кабулом и предоставить площадку для переговоров. Спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото обратился к странам, которые поддерживают контакты с талибами, с призывом привлечь их к мирным переговорам.

Открытый Ташкент Для освещения мероприятия Ташкент впервые за последние годы аккредитовал журналистов СМИ, долгое время не работавших в стране, в том числе главного редактора до сих пор заблокированного в Узбекистане информационного агентства «Фергана» Даниила Кислова, который, по его словам, не был в стране около 15 лет. В разговоре с РБК он охарактеризовал конференцию как «очень своевременную геополитическую инициативу». «Узбекистан сейчас не только реформируется внутри, но и хочет вслед за Казахстаном стать глобальным игроком», — говорит Кислов. Он также подчеркивает, что с приходом нового правительства в стране началась либерализация. В 2016 году страну после смерти президента Ислама Каримова возглавил Шавкат​ Мирзиёев. «Много лет здесь не было иностранных журналистов — их не пускали, как и нас. А сейчас в страну пустили, например, наблюдателей Human Rights Watch, что для Узбекистана очень необычно», — добавляет собеседник РБК. От Евросоюза в Узбекистан прибыла представитель по внешней политике Федерика Могерини, от США — замгоссекретаря по политическим вопросам Томас Шэннон. На встрече также присутствовали министры иностранных дел Турции, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, государственный министр иностранных дел Индии, заместители министров иностранных дел КНР, Ирана, Саудовской Аравии, Туркмении, а также спецпредставитель генсека ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото.

Переговоры без второй стороны

Несмотря на то что будущее переговоров Кабула с «Талибаном» было центральной темой конференции, представители группировки в ней не участвовали.

Кабул добивается прямых переговоров с талибами с 2010 года, однако движение, как отмечает Deutsche Welle, никогда не проявляло интереса к переговорам с афганскими властями. Однако джихадисты уже выражали желание обсудить афганский конфликт с официальными лицами США, у которых, по их мнению, есть ключ к прекращению затяжной афганской войны, отмечает издание.

Президент Афганистана Ашраф Гани в конце февраля этого года призвал «Талибан» начать прямые переговоры. Тогда же он заявил о своей готовности признать «Талибан» законной политической силой в стране, которая сможет участвовать в предстоящих в этом году парламентских выборах. Среди других предложений афганского президента также были введение режима прекращения огня, обмен пленными, открытие представительства движения «Талибан» в Кабуле либо в другом месте, о котором договорятся стороны.

Исследование, проведенное агентством Би-би-си в августе—ноябре прошлого года, показало, что «Талибан» так или иначе присутствует на 70% территории Афганистана — группировка полностью контролирует 14 районов (это около 4% территории страны), но также активно действует еще в 263 районах (еще 66%). По данным Би-би-си, около 15 млн человек (половина населения страны) живут на территориях, которые либо контролируются талибами, либо являются целью их атак. За прошедший год «Талибан» устроил в Афганистане как минимум два теракта, жертвами которых стали более ста человек. 21 апреля 2017 года несколько боевиков группировки атаковали лагерь Шахин в провинции Балх, штаб-квартиру одного из корпусов афганской армии. Согласно официальному заявлению, были убиты 140 солдат. 27 января этого года на одной из оживленных улиц Кабула взорвалась машина скорой помощи, начиненная взрывчаткой. Взрыв совершил террорист-смертник, сторонник «Талибана», погибли 103 человека.

ИГ в Афганистане

Вопрос внутренней безопасности Афганистана включает в себя и проблему присутствия в стране боевиков ИГ. Минобороны Афганистана указывает, что ИГ создала базу на востоке провинций Нангархар и Кунар, граничащих с Пакистаном, откуда прибыло большое количество экстремистов, после чего распространила свое присутствие на три северные провинции, граничащие с Туркменистаном: Джаузджан, Фарьяб и Сари-Пуль, где в свое время находились боевики движения «Талибан» и «Исламского движения Узбекистана» (обе террористические организации запрещены в России).

Выступая в Ташкенте, президент Гани заявил, что численность боевиков ИГ в Афганистане составляет 2 тыс. человек. Ранее, 1 февраля, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что на территории этой страны действуют около 7 тыс. боевиков ИГ, «не считая нескольких тысяч резервистов». По его словам, многие из них за последние полтора года перебрались в Афганистан из Сирии после военного поражения группировки в этой стране.

ИГ усилилась в 2016–2017 годах после приезда нескольких сотен «специалистов» из Сирии и Ирака, многие из которых, обладая более высокой военной подготовкой, заняли командные должности в отрядах боевиков, считает глава Евразийского аналитического клуба​ Никита Мендкович. По его словам, ИГ создала в Афганистане не менее трех лагерей для подготовки боевиков, в каждой смене обучаются до ста добровольцев всех возрастов.

Афганистан является привлекательным для террористов также и потому, что там они смогут получать деньги за счет контрабанды наркотиков. По данным ООН, ​в 2017 году производство опийного мака в Афганистане увеличилось на 87% (до рекордного уровня 9 тыс. метрических тонн) по сравнению с 2016 годом.

Положительный сигнал

Особенность афганского конфликта заключается в том, что «Талибан» в последние годы стал аморфной структурой, объединяющей пуштунские группировки и различные племена, говорит главный редактор журнала «Центр Азии» и автор нескольких монографий об истории Афганистана Султан​ Акимбеков. По словам эксперта, после начала американской кампании в Афганистане в 2001 году «Талибан» перестал быть цельной группировкой. Тогда «Талибан» исчез с политической карты, и его заменил конгломерат племен, которые примыкают к движению в зависимости от ситуации, — для них же самих это осложняет ведение переговоров с правительством с единых позиций.

На этой особенности политической и этнической карты Афганистана базировалась тактика большинства правительств страны начиная с социалистического, говорит Акимбеков. Она заключалась в том, чтобы, опираясь на районные группировки или кланы, обеспечивать безопасность на местах. ​Но, добавляет эксперт, сейчас полное урегулирование ситуации в Афганистане, скорее всего, невозможно без участия «Талибана» в переговорах.

Начало прямых переговоров между противоборствующими афганскими сторонами возможно, уверен Никита Мендкович, и ташкентский саммит может дать толчок мирному процессу. Эксперт подчеркивает, что принятая декларация является большим прорывом, так как все страны-участницы, в том числе США, признали, что переговорам нет альтернативы. Ранее, напоминает Мендкович, США критиковали Москву за то, что она призывает афганское правительство к переговорам с талибами. Однако путь к переговорам будет сложным, так как пока Кабул отказывается идти на создание коалиционного с талибами правительства и обещать бывшим лидерам боевиков посты в исполнительной власти. «Талибан» же, в свою очередь, настаивает на полном выводе иностранных войск, что не устраивает уже Вашингтон.​