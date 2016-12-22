Артистку Наталью Попович похоронят на Ваганьковском кладбище

Народную артистку России Наталью Попович похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Похороны пройдут в понедельник, 2 апреля. Об этом сообщили «РИА Новости» в московском театре «Новая Опера», в котором она работала с момента основания.

Наталья Попович умерла 30 марта в возрасте 73 лет после тяжелой болезни. Она была главным хормейстером «Новой Оперы» с 1991 по 2017 год. Благодаря ее усилиям был создан хор театра. По инициативе Попович в 2005 году возник ежегодный титульный фестиваль театра «Крещенская неделя в «Новой опере».

Пресс-служба театра сообщила, что прощание с Попович состоится 2 апреля в Зеркальном фойе театра.

