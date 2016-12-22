Умерла народная артистка России Наталья Попович
Общество, 30 мар, 18:14
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Умерла народная артистка России Наталья Попович
Народная артистка России, бывший главный хормейстер театра «Новая опера» Наталья Попович скончалась после тяжелой болезни. Об этом сообщила пресс-служба театра.
Попович была женой основателя театра Евгения Колобова и работала в «Новой опере» с момента ее основания. «Во многом именно ее усилиями создан выдающийся феномен современного отечественного исполнительского искусства — хор Новой Оперы. Он по праву считается символом театра, выражением его эстетики и творческих принципов», — говорится в сообщении.
«Светлый образ Натальи Григорьевны, сила и масштаб ее личности навсегда сохранятся в памяти коллег, учеников, сотрудников театра», — отметили в «Новой опере».
Прощание с Натальей Попович состоится 2 апреля в Зеркальном фойе театра.