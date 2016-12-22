Умерла народная артистка России Наталья Попович

Народная артистка России, бывший главный хормейстер театра «Новая опера» Наталья Попович скончалась после тяжелой болезни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Попович была женой основателя театра Евгения Колобова и работала в «Новой опере» с момента ее основания. «Во многом именно ее усилия­ми создан выдающийся феномен современного отечественного исполнительского искусства — хор Новой Оперы. Он по праву считается символом театра, выражением его эстетики и творческих принципов», — говорится в сообщении.

«Светлый образ Натальи Григорьевны, сила и масштаб ее личности навсегда сохранятся в памяти коллег, учеников, сотрудников театра», — отметили в «Новой опере».

Прощание с Натальей Попович состоится 2 апреля в Зеркальном фойе театра.