В посольстве России не раскрыли число высылаемых британских дипломатов

Посольство России в Великобритании переадресовало к Лондону вопрос о том, на сколько человек дополнительно сократится штат британских дипмиссий в России. Об этом заявил «Интерфаксу» представитель российского дипведомства в Лондоне.

«Британской стороне известно, о каких цифрах идет речь», — сказал собеседник агентства. При этом он отказался раскрыть численность российских дипломатов и технического персонала, который работает в Великобритании.

Ранее британский дипломатический источник заявил «Интерфаксу», что неразглашение числа сотрудников дипмиссий из соображений безопасности является стандартной практикой МИД Великобритании.

30 марта российский МИД предписал Британии за месяц сократить численность дипучреждений в России, чтобы она оказалась равна числу оставшихся в Соединенном королевстве российских дипломатов. ​Британский МИД назвал «прискорбным» предписание российского МИДа сократить штат посольства в Москве, но не отказался от обвинений в адрес России в причастности к отравлению семьи Скрипалей.

Такое решение Москвы станет ответом на действия британской стороны, которая в рамках «дела Скрипаля» 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов, объявив их «незадекларированными сотрудниками спецслужб». 17 марта МИД России объявил о высылке 23 британских дипломатов и закрытии в Санкт-Петербурге британского генконсульства. Также была ​прекращена деятельность Британского совета, который занимался развитием культурных связей.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены отравленными в Великобритании 4 марта.