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В посольстве России не раскрыли число высылаемых британских дипломатов
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В посольстве России не раскрыли число высылаемых британских дипломатов
Отравление Скрипаля в Британии, 19:46
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В посольстве России не раскрыли число высылаемых британских дипломатов

Посольство России в Великобритании переадресовало к Лондону вопрос о том, на сколько человек дополнительно сократится штат британских дипмиссий в России. Об этом заявил «Интерфаксу» представитель российского дипведомства в Лондоне.

«Британской стороне известно, о каких цифрах идет речь», — сказал собеседник агентства. При этом он отказался раскрыть численность российских дипломатов и технического персонала, который работает в Великобритании.

Лондон назвал «прискорбной» реакцию России на высылку дипломатов
Политика

Ранее британский дипломатический источник заявил «Интерфаксу», что неразглашение числа сотрудников дипмиссий из соображений безопасности является стандартной практикой МИД Великобритании.

30 марта российский МИД предписал Британии за месяц сократить численность дипучреждений в России, чтобы она оказалась равна числу оставшихся в Соединенном королевстве российских дипломатов. ​Британский МИД назвал «прискорбным» предписание российского МИДа сократить штат посольства в Москве, но не отказался от обвинений в адрес России в причастности к отравлению семьи Скрипалей.

Как российские дипломаты покидают посольство в Лондоне. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Такое решение Москвы станет ответом на действия британской стороны, которая в рамках «дела Скрипаля» 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов, объявив их «незадекларированными сотрудниками спецслужб». 17 марта МИД России объявил о высылке 23 британских дипломатов и закрытии в Санкт-Петербурге британского генконсульства. Также была ​прекращена деятельность Британского совета, который занимался развитием культурных связей.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены отравленными в Великобритании 4 марта.

Теги: МИД России , Посольство России , Лондон , дипломаты , Сергей Скрипаль
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