МИД потребовал от Великобритании дополнительно сократить штат посольства

Москва требует сократить численность британских дипломатов до числа, равного числу оставшихся в Великобритании российских дипработников. При этом, отметили в МИДе, Россия все еще готова к сотрудничеству

Лори Бристоу (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Российский МИД вызвал британского посла Лори Бристоу, заявив ему протест в связи с обвинениями Лондона по «делу Скрипаля», которые привели к высылке российских дипломатов. По требованию Москвы Лондон должен сократить численность своих дипломатов в России с тем, чтобы она равнялась штату российских дипломатов, оставшихся в Великобритании, говорится в заявлении МИДа.

В российском МИДе Бристоу заявили протест «в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны». «Посол был проинформирован о том, что в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании», — заявили в МИДе.

Несмотря на объявленные меры, российское ведомство вновь подчеркнуло, что Москва готова сотрудничать с Великобританией в расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Это взаимодействие должно быть «предметным и ответственным», подчеркнули в МИДе.

В рамках «дела Скрипаля» Лондон 14 марта объявил о высылке 23 российских дипломатов, объявив их «незадекларированными сотрудниками спецслужб». Уже 17 марта российский МИД сообщил о высылке такого же числа британских дипломатов и закрытии в Санкт-Петербурге британского генконсульства. Кроме того, по решению Москвы в России должна быть прекращена деятельность Британского совета — организации, занимающейся развитием культурных связей.

Вслед за Великобританией на высылку российских дипломатов пошли и другие страны. Всего о мерах против России по «делу Скрипаля» объявили около 30 государств.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены отравленными в Великобритании 4 марта. По версии Лондона, к случившемуся причастны российские спецслужбы. Накануне стало известно, что состояние 33-летней Юлии Скрипаль начало улучшаться. Утром 30 марта британские врачи сообщили, что она начала самостоятельно пить и есть. Ее отец по-прежнему находится в критическом состоянии.