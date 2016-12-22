Актера Олега Анофриева похоронили в Подмосковье

Близкие, коллеги и поклонники простились с народным артистом России, актером театра и кино, певцом Олегом Анофриевым. Его похоронили на Аксиньинском кладбище в Подмосковье. Об этом сообщил «РИА Новости» председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Прощание состоялось в Центральной клинической больнице Управления делами президента. Ранее о месте прощания РБК сообщал зять артиста Сергей Солодинин. По словам дочери актера Марии Анофриевой, ее отец завещал похоронить себя именно на Аксиньинском кладбище в Московской области — рядом с домом, где он жил.

О смерти Анофриева стало известно 28 марта. Актеру было 87 лет. Наибольшую известность ему принесло озвучивание мультфильмов, среди которых «Как львенок и черепаха пели песню», «Бременские музыканты» и другие. В 1964 году артист записал песню «Спят усталые игрушки» для программы «Спокойной ночи, малыши!»