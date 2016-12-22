Главред Gay.ru прокомментировал внесение сайта в реестр запрещенных

Роскомнадзор ​29 марта прислал в редакцию портала Gay.ru письмо с требованием удалить всю незаконную информацию, заявил главный редактор ресурса Эдуард Мишин в ответ на соответствующий вопрос РБК.

По словам Мишина, в России нет закона, по которому «распространение информации об однополых отношениях является запрещенным». Редакция Gay.ru готовит «жалобы и апелляции». Мишин отметил, что в случае блокировки сайта редакция не планирует создавать новый ресурс, а будет защищать старый.

«Суд вызвал представителя Роскомнадзора, который сказал, что на сайте Gay.ru есть информация, к которой могут получить доступ в том числе дети. Если мы ее не удалим, сайт будет заблокирован в течение 30 дней. Роскомнадзор не указал, какую именно информацию удалить. Ни я, ни кто-то из редакции не является ответчик​ом по данному делу», — рассказал собеседник РБК.

Ранее сайт Gay.ru сообщил о внесении его Роскомнадзором в реестр ресурсов, которые распространяют в России запрещенную информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях. Мера принята по решению Алтайского районного суда села Белый Яр Республики Хакасия. Истцом являются прокурор Алтайского района Хакасии и Енисейское управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В сообщении говорилось, что 29 марта сайт получил уведомление от Роскомнадзора с требованием удалить запрещенную в России информацию.

Gay.ru позиционирует себя как сайт для российских представителей нетрадиционных сексуальных отношений. Он работает с сентябре 1997 года.

В России с 2013 года существует административная ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».