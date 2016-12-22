МЧС предложило повысить степень опасности ТРЦ до чрезвычайной

Степень опасности торгово-развлекательных центров нужно повысить до чрезвычайной категории риска. Такое предложение озвучил заместитель директора департамента надзорной и профилактической работы МЧС России Денис Зобков, сообщает «РИА Новости».

По словам Зобкова, разделение по категориям риска для пожарного надзора введено с января 2017 года. На сегодняшний день ТРЦ относятся к значительной категории. Периодичность проверки — раз в четыре года. МЧС предлагает повысить категорию — возможно, до чрезвычайно высокой, которой сейчас в классификации нет.

«Подобный проект для многофункциональных торговых центров с количеством более 200 человек предусматривает срок проверки один​ раз в год», — подчеркнул Зобков. Он добавил, что проверки для таких объектов предлагается сделать внеплановыми, без предварительных уведомлений.

Кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Три дня спустя стало известно, что последняя реальная проверка здания сотрудниками МЧС проводилась в 2012 году. Все последующие были только на бумаге.