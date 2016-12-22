Минэкологии рассказало о нарушениях на свалке «Ядрово»

Министерство экологии и природопользования Московской области обнаружило на полигоне бытовых отходов «Ядрово» под Волоколамском ряд серьезных нарушений. Об этом сообщил первый заместитель главы регионального ведомства Павел Кириллов, говорится в сообщении пресс-службы министерства, поступившем в РБК.

Кириллов уточнил, что министерство по обращениям граждан проводит внеплановую проверку «Ядрово». По его словам, проверка заканчивается, а ее итоги будут готовы к понедельнику, 2 апреля. «Уже сейчас можно сказать, что выявлен ряд серьезных нарушений — как в эксплуатации полигона, так и по соблюдению технической документации. На следующей неделе начнем процедуру привлечения к административной ответственности», — пообещал он.

По словам Кириллова, также взяты пробы воды в районе полигона, их результаты будут готовы к концу следующей недели. «Лабораторией будет представлен расчет вреда, нанесенного окружающей среде. Он будет представлен в конкретных цифрах, которые лягут в основу искового заявления в суд и будут взысканы с виновного лица, с ООО «Ядрово», — сказал представитель министерства.

Полигон «Ядрово» оказался в центре скандала, после того как с конца февраля местные жители начали массово жаловаться на неприятный запах. Ситуация усугубилась после того, как более 50 детей после выброса газа на свалке обратились в медучреждения с жалобами на отравление. Позднее глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был снят с должности.