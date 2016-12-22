Минобороны оценило число намеренных пройти службу «ограниченно годных»

Минобороны рассчитывает призвать в армию около 3 тыс. человек, ранее не сумевших пройти срочную военную службу по состоянию здоровья. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

«Мы прогнозируем, что около ​3 тыс. таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг», — сказал Бурдинский.

По его словам, с ростом популярности военной службы увеличилось количество обращений от молодых людей, которые ранее были переведены в запас по состоянию здоровья, а теперь желают служить. «У многих из них состояние здоровья улучшилось, тем не менее [ранее] законодательство не позволяло призывать их на военную службу», — сказал он.

​Бурдинский также напомнил, что в конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 444, согласно которому по достижении 27-летнего возраста такие граждане могут быть призваны на военную службу после повторного медицинского освидетельствования.

В документе указано, что «освобожденный от призыва на военную службу в связи с признанием его ограниченно годным к военной службе» по состоянию здоровья гражданин России «вправе пройти медицинское освидетельствование для определения его годности к военной службе». Если медкомиссия признает его годным к военной службе или годным к военной службе «с незначительными ограничениями», военкомат получает право перевести заявителя на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, после чего он подлежит призыву на военную службу на общих основаниях.

Бурдинский также напомнил об изменениях, связанных с введением «профессионального психологического отбора», который «стал обязательной составной частью как подготовки граждан к военной службе, так и призыва на военную службу». «Его результаты будут учитываться призывными комиссиями при определении вида вооруженных сил, рода войск, в который гражданин будет направлен для прохождения службы», — сказал он.

Ранее Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу 128 тыс. человек.