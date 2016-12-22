Добровольцы в Кемерово не подтвердили большее число погибших при пожаре

Добровольцы проверили альтернативный список пропавших без вести после пожара в Кемерово и не нашли подтверждения тому, что в пожаре погибло больше людей, чем сообщалось официально. Об этом рассказал РБК один из создателей инициативной группы Расим Яралиев.

Изначально альтернативный список насчитывал свыше 80 пропавших без вести. К настоящему времени он сократился до 60 имен. Все они фигурируют в официальном списке.

По данным МЧС, в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, включая 41 ребенка. Несовпадение числа в альтернативном списке объясняется тем, что родные погибших Л., 2002 года рождения, С., 2001 года рождения, К., 2014 года рождения, и Сыпко Натальи не обращались к волонтерам, пояснил Яралиев.

«Мы рады результату, что жертв оказалось меньше, чем мы предполагали», — рассказал Яралиев.

Альтернативный список обновлялся на основе звонков и сообщений от близких, которые утверждали, что человек не выходит на связь с 25 марта и, предположительно, мог быть в «Зимней вишне» во время пожара. «Мы все перелопатили, собирали информацию со всех источников — официальные структуры же за это не берутся, проверяют только заявления от родственников. А мы искали всех», — пояснил Яралиев.

Проверка показала, что ряд имен в списке повторялись из-за ошибок в написании. Несколько человек из альтернативного списка оказались живы и вышли на связь. Также поступали ложные сообщения. «Были провокаторы, которые вносили в список имена несуществующих людей», — рассказал Яралиев.



Накануне, 29 марта, Следственный комитет обнаружил живыми трех человек, родственники которых заявили о пропаже после пожара.

Сообщения о том, что в пожаре погибло гораздо больше людей, чем озвучивалось официально, появились в соцсетях сразу после трагедии. Вбросы недостоверной информации о пожаре в Кемерово, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в основном шли из Украины и Турции.

К сообщениям о гибели в пожаре более 300 человек причастен украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя — Никита Кувиков). Он звонил в учреждения Кемерово и, представляясь сотрудником МЧС, распространял ложную информацию. Украинец объявлен в международный розыск по ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды).