Пучков объявил о снятии режима ЧС в Кемеровской области

Глава МЧС Владимир Пучков объявил о снятии режима чрезвычайной ситуации в Кемеровской области, ранее введенный из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом министр заявил в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает ТАСС.

По словам Пучкова, приоритетной задачей являются выплаты пострадавшим и родственникам погибших при пожаре, а также оказание адресной помощи.

Накануне МЧС завершило аварийно-восстановительные работы в ТЦ «Зимняя вишня». Сотрудники МЧС завершили разбор завалов и демонтаж металлических конструкций ТЦ. Специалисты проверили техническое состояние несущих конструкций центра при помощи мобильного комплекса «Стрела-П» и передали здание администрации Кемеровского городского округа.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже здания. Жертвами пожара стали 64 человека, включая 41 ребенка.