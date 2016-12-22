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Более половины россиян назвали власти виновными в пожаре в кемеровском ТЦ
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Более половины россиян назвали власти виновными в пожаре в кемеровском ТЦ
Пожар в торговом центре в Кемерово, 11:29
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Более половины россиян назвали власти виновными в пожаре в кемеровском ТЦ

О пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека, слышали 99% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, поступившего в РБК.

Из них 47% склоняются к версии случайного возгорания, еще 24% респондентов указывали на умышленный поджог торгового центра. 68% россиян возложили вину за гибель людей в «Зимней вишне» на владельцев торгового центра, которые не обеспечили надлежащий уровень безопасности.

СК признал кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» самостроем
Общество

56% опрошенных заявили, что в трагедии виновны сотрудники комплекса, которые не организовали эвакуацию людей из горящего здания. 60% респондентов считают, что ответственность за трагедию несут власти, которые не проконтролировали соблюдение противопожарной безопасности в ТЦ.

Как выглядит ТЦ в Кемерово после пожара. Фоторепортаж Еще 4 фото
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​По данным ВЦИОМа, за последний год 75% россиян посещали торговые центры, в том числе 53% опрошенных ходили туда не реже раза в месяц. Большинство из них (55%) приходили в ТЦ вместе с семьей. 36% респондентов заявляли, что в тех местах, которые они посещали, соблюдаются все необходимые меры противопожарной безопасности, еще 37% россиян заявили, что существует опасность возникновения возгорания.

Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 27–28 марта, в нем приняли участие более 2 тыс. респондентов старше 18 лет.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» возник 25 марта. По факту пожара было возбуждено дело по ст. 109, 219 и 238 УК России (подозрение в причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Теги: Пожар , Кемерово , ВЦИОМ
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