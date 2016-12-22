Девять человек пострадали при падении воздушного шара в Австралии

В Австралии в результате крушения воздушного шара компании Balloon Safaris в городе Поколбин пострадали девять человек, сообщает ABC News.
Инспектор полиции Роб Пост сообщил, что при снижении воздушный шар столкнулся с деревом. Он уточнил, что всего в корзине были 24 человека. В полиции добавили, что аварийные службы не были проинформированы об этом инциденте, пока с ними связались сотрудники больницы.
«Два воздушных шара беспрепятственно совершили посадку, а третий — столкнулся с деревом», — подтвердил происшествие Дэмиан Крок из ассоциации профессиональных воздушных шаров Австралии.
Инспектор скорой помощи Люк Уайзман рассказал, что девять пострадавших в возрасте от 7 до 38 лет доставили с переломами в больницу Цеснока.
Это второй инцидент с участием воздушного шара компании Balloon Safaris в этом году. В январе из-за жесткой посадки 80-летняя женщина получила переломы.