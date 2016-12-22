Минобороны опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»

Минобороны разместило на своем YouTube-канале видео испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Испытания прошли на космодроме Плесецк.

Видео: Министерство обороны России

«Данное испытание позволило подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты», — указали в Минобороны. Кроме того, ракетчики оценили правильность технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного ракетой «Сармат».

О начале «активной фазы» испытаний нового ракетного комплекса сообщал президент Владимир Путин 1 марта в обращении Федеральному собранию.

Отмечалось, что комплекс «Сармат» придет на смену советскому комплексу «Воевода». При весе более 200 т ракета «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что замедляет ее перехват средствами ПРО. «У новой системы ограничения по дальности практически нет», — отмечал Путин. По словам президента, «Сармат» может вооружаться большим количеством боеприпасов.