NBC узнал об обещании Трампа Путину победить в новой гонке вооружений

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что США выйдут победителями в случае начала новой гонки вооружений. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Если вы хотите начать гонку вооружений, мы можем пойти на это, но я выиграю», — передали источники слова Трампа Путину. Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Трамп заявил Путину о победе Вашингтона, если будет начата гонка вооружений между странами. По словам источника NYT, президент США напомнил своему российскому коллеге о тратах администрации на усовершенствование вооружений.

Трамп 23 марта подписал бюджет объемом $1,3 трлн, в котором $700 млрд будут потрачены на оборону.