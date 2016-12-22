Из-за пожара в вузе в Нижнем Тагиле эвакуировали более 70 человек

В Нижнем Тагиле из-за возгорания в одном из помещений здания вуза эвакуировали 72 человека, из них 58 студентов, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

Утром 30 марта в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, возгорание возникло на первом этаже четырехэтажного здания учебного заведения. Площадь пожара составила 20 кв. м. В ликвидации последствий пожара принимали участие 42 человека и 10 единиц техники. В МЧС не уточнили, в каком именно вузе произошел пожар. На Красногвардейской улице находятся Уральский государственный университет путей сообщения, Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, Нижнетагильский технологический институт и Российский государственный профессионально-педагогический университет.

В конце декабря 2017 года из-за пожара в одном из учебных корпусов Рязанского государственного университета были эвакуированы 200 человек, сообщали РБК в приемной ректора учебного заведения. В результате происшествия никто не пострадал. Пожар возник в учебном корпусе №4 по адресу: улица Семинарская, дом 15.