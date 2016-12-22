В Рязани из-за пожара эвакуировали из университета около 200 человек

В Рязанском государственном университете произошел пожар, сообщили РБК в учебном заведении. Пожарным удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение.

Пожар произошел в одном из учебных корпусов Рязанского государственного университета, были эвакуированы 200 человек, сообщили РБК в приемной ректора Рязанского государственного университета. «Пожар произошел в учебном корпусе №4 на ул. Семинарской, д. 15», — сообщила сотрудница общего отдела главного корпуса университета.

В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области сообщили РБК, что предварительной причиной пожара на ул. Семинарской, д. 15 является короткое замыкание. «Сообщение о пожаре поступило в 10:08. Пожар локализовали, в 10:27 ликвидировали открытое горение. Никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе. По словам собеседницы РБК, из университета эвакуировали ориентировочно 150–200 человек.

Во Владивостоке 11 декабря произошел пожар в госпитале ветеранов. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания около 75 человек.