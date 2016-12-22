Генконсул России заявил о лишении неприкосновенности резиденции в Сиэтле

Власти Соединенных Штатов нотой отозвали дипломатическую неприкосновенность здания резиденции генерального консула России в Сиэтле. Об этом заявил генконсул Валерий Тимашов, передает «РИА Новости».
«Речь идет о том, что с правовой точки зрения страна пребывания, естественно, дает свое решение на использование того или иного здания в качестве резиденции. Американские власти в официальном порядке нотой отзывают и практически лишают это здание дипломатического иммунитета, неприкосновенности», — заявил он.
Тимашов отметил, что, к сожалению, повторяется сценарий, который произошел с генеральным консульство России в Сан-Франциско.
США выслали 60 сотрудников российского МИДа и закрыли российское консульство в Сиэтле после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Его вместе с дочерью обнаружили отравленными на улице британского Солсбери 4 марта. Власти Великобритании назвали Россию виновной в произошедшем. Затем Лондон выслал 23 российских дипломатов. Более 20 стран 26 марта в знак солидарности с позицией Великобритании по «делу Скрипаля» выслали из своих стран в общей сложности 113 российских дипсотрудников.
В конце августа прошлого года Государственный департамент США заявил о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско, а также представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Такие меры американские власти приняли в ответ на сокращение числа американских дипломатов в России.