Глава Подмосковья поручил регулярно проводить учения после ЧП в Кемерово

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился ввести регулярные учения по пожарной безопасности в Московской области на фоне инцидента в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где в результате пожара погибли 64 человека. Об этом он заявил телеканалу «360».

«Мы буквально на следующий день по распоряжению президента (России Владимира Путина. — РБК), руководствуясь своими обязанностями, приступили к инспекции всех мест массового скопления. И при их инспектировании обнаружились недочеты, когда лестница есть, а выхода на нее нет. Задача МЧС — решить этот вопрос и обеспечить регулярную проверку», — сказал он.

По словам Воробьева, соблюдение мер пожарной безопасности осложняется тем, что они пересекаются с правилами антитеррористической безопасности. Для выхода из ситуации сотрудники МЧС будут вынуждены провести повторную проверку, отметил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья вводят регулярные противопожарные учения на территориях массового скопления людей. Они в обязательном порядке будут проводиться раз в полгода, уточнил чиновник.

«Только регулярные учения позволят нам знать, куда бежать и как спасаться. Сегодня, к сожалению, у нас такие учения в Московской области проводятся очень редко. Мы дали соответствующее поручение МЧС. Я надеюсь, что такие учения будут у нас регулярно проводиться», — заключил он.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате произошедшего погибли 64 человека, еще 67 пострадали. По делу о пожаре были арестованы пять человек — в том числе руководство комплекса, сотрудник и глава компании, отвечавшей за системы пожарной безопасности, и охранник, который, по версии следствия, выключил пожарную сигнализацию.