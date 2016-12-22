У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр толчков находился в море в 224 км к северо-западу от города Саумлаки (остров Ямдена), на глубине 137 км. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

В конце февраля в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр находился в 90 км от острова Поргера. Жертвами стихии стали 30 человек, нефтяные компании временно прекратили добычу углеводородов. Часть сотрудников предприятий была эвакуирована.



