Захарова напомнила Джонсону цитату из «Преступления и наказания»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга прокомментировала высказывание главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о сходстве «дела Скрипаля» с романом «Преступление и наказание». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Борис, скажите, а вы «Преступление и наказание» дочитали или на начале и остановились?» — поинтересовалась Захарова. «Давайте обратимся к мыслям следователя Порфирия Петровича, который в отличие от вас дотошно вел дело об убийстве процентщицы и ее сестры. «Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с», — напомнила она.

Накануне Джонсон, выступая на пасхальном банкете в МИД Великобритании заявил, что «дело Скрипаля» похоже на начало «Преступления и наказания» «в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, вопрос только в том, признается он или его поймают».

Начиная с 26 марта более 20 стран выслали российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь 4 марта были госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом. Великобритания обвинила в причастности к отравлению Россию.