Джонсон сравнил «дело Скрипаля» с «Преступлением и наказанием»

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал «дело Скрипаля» похожим на роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Об этом говорится в сообщении на странице ведомства.

«Похоже на начало «Преступления и наказания» — в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, вопрос только в том, признается он или его поймают», — прокомментировал Джонсон.

Ранее министр назвал высылку российских дипломатов из разных стран «концом всеобщего терпения». 26 марта более 20 государств объявили о высылке представителей российской дипмиссии. Демарш связан с «делом Скрипаля».

Экс-сотрудник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Великобритания обвинила в случившемся Россию. Москва причастность к их отравлению отрицает.