Захарова заявила о «безграмотных ответах» Лондона по «делу Скрипаля»

Британская сторона «отмалчивается», либо направляет «безграмотные ответы» в ответ на предложения России о взаимодействии по «делу Скрипаля». Об этом заявила журналистам на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент РБК.

«Как будто это дети пишут, какие-то каракули, которые сложно прочитать. Так, в обращении на имя посла о состоянии Скрипалей находится информация о состоянии самого российского посла», — пояснила Захарова.

По ее словам, российская сторона неоднократно обращалась по официальным каналам к властям Великобритании с предложением о сотрудничестве в расследовании предположительного отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также просила предоставить информацию об их состоянии и об обстоятельствах самого ЧП. Соответствующие ноты по линии российского посольства в Лондоне были направлены 6, 13, 14 и 22 марта, добавила Захарова.

Юлия Скрипаль и ее отец Сергей Скрипаль были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. По версии Лондона, Сергей и Юлия были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом «Новичок». По данным посольства России в Лондоне, Великобритания отказала российским дипломатам в доступе к Скрипалю и его дочери.

Как утверждал посол России в Великобритании Александр Яковенко, британская сторона скрывают любую информацию о ЧП со Скрипалями. «Все покрыто абсолютной секретностью. На все ноты получили один ответ — Скрипаль находится в тяжелом состоянии», — сказал дипломат в интервью в программе «Итоги недели» на НТВ.